الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حالة الطقس ثاني أيام رمضان

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع ثاني أيام رمضان، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء، ومائل للحرارة جنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم السبت 1 -3- 2025 أول أيام رمضان بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الخميس 27 -2 - 2025 بوادي النطرون

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلًا  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم السبت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

تحذير من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام رمضان

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

درجات الحرارة أول أيام رمضان في مصر
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

الإفتاء توضح حكم وضع العطر للنساء في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية