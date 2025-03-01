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رياضة

انتكاسة جديدة، برشلونة يعلن إصابة لاعبه مجددا ويكشف مدة ابتعاده عن التدريبات

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، اليوم السبت، عن إصابة جديدة لأحد اللاعبين العائدين من الإصابة مؤخرا.

تجدد إصابة أندرياس كريستينسن

وأصدر برشلونة بيانا رسميا، يعلن من خلاله عن إصابة لاعبه الدنماركي أندرياس كريستينسن، مع الكشف عن مدة غيابه.

وقال برشلونة، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال التدريبات اليوم، تعرض لاعب الفريق الأول أندرياس كريستينسن لإصابة في عضلة باطن القدم اليمنى".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يستغرق التعافي حوالي 4 أسابيع".

وتعد الانتكاسة الأخيرة حلقة جديدة في معاناة كريستنسن مع الإصابات هذا الموسم، حيث خاض فقط 26 دقيقة هذا الموسم مع برشلونة، خلال الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام فالنسيا، على ملعب الميستايا.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، حيث يتقدم بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيف، وبفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

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