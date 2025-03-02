أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا من بيلباو ويقفز لصدارة الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد على نظيره أتليتك بيلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو

أحرز هدف أتليتكو مدريد والمباراة الوحيد جوليان الفاريز في الدقيقة 65 من المباراة.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد أتليتك بيلباو

أوبلاك، جالان، لينجليت، لو نورمان، مولينا، لينو، دي باول، باريوس، جوليانو، سورلوث، جريزمان.

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وقفز أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ويحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وفي نفس الجولة خسر فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا).

وافتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 30 عن طريق جواو لوكاس دي سوزا، وسجل هدف فوز بيتيس اللاعب الإسباني إيسكو نجم الميرنجي السابق من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 38 نقطة في المركز السادس.

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