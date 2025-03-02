الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتلتيكو مدريد يخطف فوزا صعبا من بيلباو ويقفز لصدارة الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد على نظيره أتليتك بيلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو

أحرز هدف أتليتكو مدريد والمباراة الوحيد جوليان الفاريز في الدقيقة 65 من المباراة.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد أتليتك بيلباو

أوبلاك، جالان، لينجليت، لو نورمان، مولينا، لينو، دي باول، باريوس، جوليانو، سورلوث، جريزمان.

 

الصورة

 

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وقفز أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ويحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

 

 وفي نفس الجولة خسر فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا).

وافتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل ريال بيتيس في الدقيقة 30 عن طريق جواو لوكاس دي سوزا، وسجل هدف فوز بيتيس اللاعب الإسباني إيسكو نجم الميرنجي السابق من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

 

بهذه النتيجة يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، في حين أن ريال بيتيس لديه 38 نقطة في المركز السادس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو اتلتيكو مدريد ضد اتلتيك بيلباو الليجا

مواد متعلقة

النصر يواجه أزمة في مباراته أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا بسبب رونالدو

التعاون يخطف فوزا صعبا من الفتح في مباراة الـ 100 دقيقة بالدوري السعودي

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يخطف فوزا صعبا من شتوتجارت 3-1

النصر يسقط أمام العروبة في الدوري السعودي

في ظهوره الأول، علي ماهر يقود سيراميكا لحجز مقعده بمجموعة التتويج

الدوري الألماني، تعادل بايرن ميونيخ وشتوتجارت 1-1 بالشوط الأول

الدوري السعودي، العروبة يتقدم على النصر بهدف في الشوط الأول

إبراهيم عادل أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

مسلسلات رمضان 2025، أحمد العوضي يتورط في جريمة قتل بالحلقة الأولى من"فهد البطل"

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياضة تكشف عن انتمائها الكروي

مسلسل معاوية الحلقة 1، ميلاد معاوية ووالدته تتنبأ له بسيادة العرب

تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بداية قوية لـ"العتاولة 2" بمشاركة فيفي عبده وباسم سمرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2025، لسعة الرزق والبركة فيه

المجددون، عمر بن عبد العزيز زاهد العلماء وعادل الأمراء

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر النور والهدى وصيامه شكر لنزول القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية