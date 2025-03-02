برشلونة بالقوة الضاربة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة ضد ريال سوسيداد، أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

ويبدأ برشلونة المباراة كالتالي:

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد



تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الليجا عبر قناة beIN sports HD1.

موقف برشلونة وريال سوسيداد



ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.