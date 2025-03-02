الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

برشلونة بالقوة الضاربة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد ريال سوسيداد، أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد 

ويبدأ برشلونة المباراة كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎PRESENTEDE BY FOOTBALL 25 SZCZĘSNY =CUBARSÍ R. ARAUJO PEDRI LEWANDOWSKI RAPHINHA M. CASADÓ 19 LAMINE YAMAL 20 OLMO KOUNDE 35 GERARD MARTÍN IIr AMBH BALDE, MART GAVI, FERRAN JNAKIPEN PABLO TORRE, FERMIN,PAL FERMT.LULONOLCAEMA PALI VICTOR,.DE JONG, ERIC, KOCHEN, H. FORT. ENTRENADORHANSIFLICK RENADOR IANSIFUICK t0 AL NEACIÓ JORNADA JORNADA26,LALIGA 26, LALIGA 2MAR,4:15PMCET 2 MAR, 4:15 M CET‎‏'‏‏

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد


تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الليجا عبر قناة beIN sports HD1.

موقف برشلونة وريال سوسيداد


ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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