كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك ملخصا لمران الزمالك اليوم ولمشاهدته اضغط هنا

وخاض أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض الثنائي لبرنامج تدريبي خاص، في ظل غيابهما عن لقاء إنبي المقبل للإيقاف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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