الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة التنقيب عن الذهب

الذهب
الذهب

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
 

 غسل 200 مليون جنيه حصيلة التنقيب عن الذهب 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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