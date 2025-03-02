إمام عاشور يكشف عن أصعب موقف تعرض له وعلاقته بـ كهربا

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراءـ الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن أصعب موقف بالنسبة له خلال مشواره الكروي.

وقال إمام عاشور" من أصعب المواقف بالنسبة لي، كان وأنا في ناشئي غزل المحلة، كنت في تمرين والدتي كانت معايا، وبعد ما خلصنا المران، المدرب راح لوالدتي وقالها خلاص امام ميجيش تاني ومش عاوزينه معانا".

وأكمل “ لقيت والدتي بتعيط، قولتها خلاص مش مشكلة، هشوف نادي تاني ومش دي النهاية أكيد، وبعدها المدرب دا ما مشي من المحلة جاء مدرب تاني وصعدني فريق أول”.

وأضاف “ محمود كهربا من الشخصيات التي مهما تحدثت عنها، لن أوفيها حقها، شخصية جميله، وقلبه أبيض، حاليًا يقدم أداءً مميزًا في ليبيا، هو من الشخصيات التي تجعلك تقترب منها وتحبها”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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