إمام عاشور يكشف كيف تأثرت شخصيته داخل الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن كيفية تأثر شخصيته بالتواجد داخل النادي الأهلي.

وقال إمام عاشور: إن كل حاجة في الأهلي مميزة، النادي موفر كل حاجة، من سيستم ومنظومة، ومجلس إدارة ناجح وكل واحد عارف شغله، اللاعب لاعب والمدرب مدرب، وفيه قائد وهو محمد شناوي وكلنا بنسمع كلامه، دي حاجة بتريح اللاعب.

وأضاف " فيه حاجات داخل الأهلي بتجبر أي حد أنه يلتزم وميطلعش خارج النظام الموجود، لان أي تصرف خارج المنظومة، هيخليك برا النادي، والأهلي مبيقفش علي حد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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