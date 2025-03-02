إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2025 عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة التحصيل الدراسي للطلاب وتقييم أدائهم بشكل دوري.

التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2025 متاحة الآن

ويولي أولياء الأمور والطلاب اهتمامًا متزايدًا بالحصول على التقييمات الأسبوعية لمتابعة مستوى الأداء الأكاديمي في مختلف المواد الدراسية.

وتؤكد الوزارة أن نظام التقييمات الأسبوعية مستمر خلال الفصل الدراسي الثاني بنفس الآلية التي تم اتباعها في الفصل الأول، مما يساعد على قياس مستوى الطلاب والعمل على تحسين نتائجهم قبل الامتحانات النهائية.

كيفية تحميل التقييمات الأسبوعية من بوابة التعليم الإلكتروني

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى التقييمات الأسبوعية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



2. الانتقال إلى قسم المنصات التعليمية، ثم اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.



3. تحديد المرحلة الدراسية (الإعدادية).



4. اختيار الصف الأول الإعدادي.



5. تحديد نوع المحتوى المطلوب (التقييمات الأسبوعية، الأداءات الصفية، أو الواجبات المنزلية).



6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.



7. تحديد المادة الدراسية المطلوبة.



8. الضغط على أيقونة البحث لعرض جميع التقييمات المتاحة.



9. النقر على أيقونة التحميل للحصول على التقييم المطلوب.

أهمية التقييمات الأسبوعية في متابعة التحصيل الدراسي

وتساعد التقييمات الأسبوعية على تحديد نقاط ضعف الطلاب ومعالجتها من قبل المعلمين، وتمكين أولياء الأمور من متابعة تقدم أبنائهم أكاديميًا في مختلف المواد الدراسية، وتقليل الضغط على الطلاب قبل الامتحانات النهائية من خلال التقييم المستمر.



الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025

ونشرت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025، والتي تتضمن مواعيد هامة، أبرزها:

8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

9 مارس 2025: اختبار شهر مارس لصفوف النقل.

22 أبريل 2025: اختبار شهر أبريل لصفوف النقل.

11 مايو 2025: التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.



روابط تحميل التقييمات الأسبوعية حسب المادة الدراسية

وأتاحت الوزارة إمكانية تحميل التقييمات الأسبوعية لكل مادة عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وتشمل:

مادة العلوم: تحميل التقييم الأسبوعي.

مادة الرياضيات: تحميل التقييم الأسبوعي.

مادة اللغة العربية: تحميل التقييم الأسبوعي.

مادة اللغة الإنجليزية: تحميل التقييم الأسبوعي.

مادة الدراسات الاجتماعية: تحميل التقييم الأسبوعي.



متابعة مستمرة لتقييمات الطلاب عبر بوابة التعليم الإلكتروني

وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرارها في تقديم خدمات تعليمية رقمية متطورة تُمكّن الطلاب من متابعة مستواهم الأكاديمي بسهولة، داعيةً أولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه التقييمات لضمان تحقيق أبنائهم أداءً دراسيًا متميزًا.

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