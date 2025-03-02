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رياضة

الدوري الإسباني، ليجانس يخطف فوزا غاليا من خيتافي في الوقت الضائع

ليجانس وخيتافي
ليجانس وخيتافي

الدوري الإسباني، فاز فريق ليجانس على نظيره خيتافي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ليجانس وخيتافي 

جاء هدف ليجانس والمباراة الوحيد عن طريق دييغو غارسيا كامبوس في الوقت بدل من الضائع للمباراة ليخطف لفريقه 3 نقاط غالية.

تشكيل ليجانس ضد خيافي 

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ترتيب الدوري الإسباني


1. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

2. برشلونة، 54 نقطة.

3. ريال مدريد، 54 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 38 نقطة.

7. رايو فاليكانو، 36 نقطة.

8. مايوركا، 35 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 34 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 33 نقطة.

11. إشبيلية، 33 نقطة.

12. جيرونا، 32 نقطة.

13. أوساسونا، 32 نقطة.

14. خيتافي، 30 نقطة.

15. إسبانيول، 27 نقطة.

16. لاس بالماس، 24 نقطة.

17. ليجانيس، 24 نقطة.

18. فالنسيا، 23 نقطة.

19. ألافيس، 22 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

برشلونة ضد ريال سوسيداد

وفي نفس الجولة يستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد

وتذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الليجا عبر قناة beIN sports HD1.

موقف برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني 

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني  بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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