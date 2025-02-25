طب طنطا تحتفل بتخريج دفعتين معا للمرة الأولى في تاريخها

نظمت كلية الطب جامعة طنطا احتفالية كبرى لتخريج دفعتين معا للمرة الأولى في تاريخ الكلية الدفعة ٦١ نظام ٥ + ٢ برنامج النقاط المعتمدة دور نوفمبر ٢٠٢٣ دفعة الدكتور أسامة أبو فرحة عميد الكلية سابقا والدفعة الأولي ببرنامج الساعات المعتمدة دور مايو ٢٠٢٣ دفعة الدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد الكلية الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة أبو فرحة عميد الكلية الأسبق والدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد الكلية الأسبق، والدكتورة غادة عاطف والدكتور وليد ممدوح والدكتورة عبير هديب " مقررى حفل الخريجين " والدكتور محمد جابر مدير برنامج الساعات المعتمدة والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديد والدكتور محمد أبو فرحة مدير العيادة الشاملة والدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية والسادة رؤساء الأقسام وعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم وذلك باستاد جامعة طنطا بمجمع الكليات سبرباى.

وأعرب الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في حفل خريجي كلية الطب جامعـة طنطـا، مهنئا الطلاب وأسرهم على تخرجهم من الكلية وبدء حياة جديدة، مؤكدًا أن الطب ليس مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية عظيمة يحملوها على عاتقهم، وأمانةٌ تحتاج إلى العلم والتفاني والإخلاص، وأخلاقياتٌ يجب أن تظل نبراسًا لكم في كل خطوة يخطونها، موجها الطلاب بضرورة الاستمرار في التعلم والتطوير لمواكبة كل جديد في عالم الطب، حتى يقدموا أفضل رعايةٍ صحيةٍ لمجتمعهم، ويكونوا قدوةً للأجيال القادمة، موجها خالص شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس، الذين لم يدخروا جهدًا في تعليمهم وإرشادهم، فكانوا نعم المعلمين والموجهين، وساهموا في تشكيل شخصيات الطلاب العلمية والإنسانية، كما خص بالشكر أولياء الأمور الذين كانوا سندا وداعمًا لهم طوال رحلتهم الدراسية.

وفى كلمته رحب الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا في حفل خريجي الكلية، مقدما التهنئة للطلاب الخريجين وأولياء أمورهم مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد في حياتهم العملية موضحا أن اليوم يمثل بداية طريق جديد ومرحلة جديدة من حياتهم المهنية ومؤكدا أن الكلية تسعد دائما باستقبال أبنائها الخريجين والتواصل الدائم معهم، مقدما الشكر للجنة المنظمة لدورها في إظهار الحفل بالشكل الرائع الذى يليق بتاريخ وعراقة الكلية.

وفى كلمته أعرب الدكتور أسامة أبو فرحة أستاذ جراحة المسالك البولية وعميد الكلية الأسبق والدكتور أمجد عبدالرؤوف أستاذ الأمراض الصدرية وعميد الكلية الأسبق عن خالص امتنانهم لإدارة الكلية على هذه اللفتة الطيبة بإطلاق أسمائهم على الدفعة ٦١ دور نوفمبر ٢٠٢٣ م برنامج النقاط المعتمدة والدفعة الأولي دور مايو ٢٠٢٣ م برنامج الساعات المعتمدة على الترتيب، مقدمين التهنئة لأبنائهم الطلاب ولأسرهم مع حثهم على العمل الجاد ورفع المعاناة عن المرضى ومتمنيين لبيتهم كلية الطب جامعة طنطا مزيدا من التوفيق والتقدم.

وخلال الحفل أهدى الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية درع الحفل للدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أسامة أبو فرحة والدكتور أمجد عبدالرؤوف والدكتورة هويدا إسماعيل والدكتور بهاء توفيق تقديرا وعرفانا لكل ما قدموه من دعم لأبنائهم الطلاب، كما أهدى الطلاب درع الدفعة للدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لدعمه المستمر لهم خلال فترة الدراسة بالكلية.

و عبر الطلاب خريجي الدفعتين عن سعادتهم بالتخرج وبدء حياة جديدة في خدمة المرضى، وقدموا خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس على كل ما قدموه لهم خلال فترة دراستهم بالكلية، وتقديرهم لأسرهم على كل ما تحملوه من جهد وعناء خلال فترة الدراسة.

جدير بالذكر أن إجمالي الدفعتين الذين تخرجوا من كلية الطب جامعـة طنطـا ٩١٢ طالب وطالبة منهم ٨٩١ ببرنامج النقاط المعتمدة و٢١ ببرنامج الساعات المعتمدة.

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