أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور سؤال يتردد كثيرا علي ألسنة الصائمين خاصة ممن لا يعرفون أنه ليس هناك أفضلية للدعاء، سواء في الإفطار أو السحور، ومما لا شك فيه أن أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور هو ما وافق السنة، وأن الدعاء مشروع في كل وقت، والدعاء المشروع للصائم ثابت ومحدد بوقت معين، هو وقت الفطر كما قال بذلك أهل العلم، ولم يرد في السنة إلا دعاء الإفطار الوارد عن النبي، أما أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بالسحور، بل ورد عنه استجابة الدعاء وقت السحر، وعليه فإن الأدعية مستحبة في الإفطار والسحور، وفيما يلي نستعرض معكم أفضل الأدعية المستحبة في الإفطار والسحور.

أفضل الأدعية المستحبة في الفطار والسحور

دعاء الإفطار الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.



ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلًا، وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي: ولكنه له شواهد يقوى بها.

أدعية السحور في رمضان

السحور ليس مجرد وجبة غذائية، بل هو وقت مبارك يمكن استغلاله في العبادة والدعاء، حيث قال النبي ﷺ: "تسحروا فإن في السحور بركة". ومن الأدعية المستحبة عند السحور:

"اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، الذين يستغلون أوقاتهم في ذكرك وطاعتك، ووفِّقنا لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا."

"اللهم ارزقنا في هذا السحور قوةً في البدن، ونورًا في القلب، وبركةً في الرزق، وسعةً في الرحمة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

"اللهم بلِّغنا رمضان، وأعنَّا فيه على الصيام والقيام، وتقبَّل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا، واغسل قلوبنا من كل سوء".

أدعية الإفطار في رمضان

لحظة الإفطار هي من أعظم الأوقات للدعاء، فقد قال النبي ﷺ: "للصائم عند فطره دعوةٌ لا تُرَد". ومن الأدعية التي يُستحب ترديدها عند الإفطار:

"اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخَّرت، وارزقني خير هذا اليوم، وأبعد عني الشر والسوء".

"اللهم بارك لنا في هذا الطعام، واغفر لنا به، وأعنا على الصيام والقيام، وارزقنا القبول والرضوان".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وترحمني، وتجعلني من المقبولين في هذا الشهر الفضيل".

دعاء الإفطار عند تناول التمر

"اللهم بارك لنا في تمرنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا من واسع فضلك، وأعنَّا على طاعتك في هذا الشهر الكريم".

أدعية مستجابة قبل الإفطار

توجد العديد من الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها قبل الإفطار، ومنها:

- «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت».

- «اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبوداود).

- «اللهم يا واسع المغفرة، اغفر لي ذنوبي، وتقبل صيامي وقيامي، واجعلني من عتقائك من النار».

- «اللهم بارك لنا في هذا الطعام، واغفر لنا به، وأعنا على الصيام والقيام، وارزقنا القبول والرضوان».

- «اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخَّرت، وارزقني خير هذا اليوم، وأبعد عني الشر والسوء».

- «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وترحمني، وتجعلني من المقبولين في هذا الشهر الفضيل».

«اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي».

«اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي».

«اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَة الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ».

«اللهم بلّغنا رمضان، وأعنَّا فيه على الصيام والقيام، وتقبَّل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا، واغسل قلوبنا من كل سوء».

«اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، الذين يستغلون أوقاتهم في ذكرك وطاعتك، ووفِّقنا لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا».

«اللهم ارزقنا في هذا السحور قوةً في البدن، ونورًا في القلب، وبركةً في الرزق، وسعةً في الرحمة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

أفضل الأدعية المستحبة في الفطار والسحور

دعاء السحور هل ورد عن النبي؟

لم يرد في السنة النبوية دعاء خاص يقال عند السحور، والمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.ومن السنة تأخيرالسحور إلى الثلث الأخير من الليل، فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ). رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ). فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

الفرق بين دعاء الفطار ودعاء السحور

لم يرد في السنة النبوية دعاء خاص بالسحور، وإنما الوارد في السنة هو الدعاء عند الفطر، حيث إن للصائم دعوة لا ترد كما ورد بذلك الحديث، وعليه فإن المشروع الدعاء قبل الإفطار للصائم، والدعاء بعد السحور لمن أراد الصيام

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