من أجواء العبادات في رمضان إلى شياطين الدم، 3 جرائم قتل مروعة خلال 48 ساعة، شاب يقتل شقيقه وجاره في قنا، وآخر يتخلص من والده ويشعل النار بجثته بالدقهلية، وصيدلي يخنق والدته في الشرقية

لم تمضِ 48 ساعة على بدء شهر رمضان المبارك، حتى اهتزت المحافظات المصرية على وقع ثلاث حوادث مؤسفة، ففي محافظة قنا، أقدم شاب على قتل شقيقه في جريمة مروعة، بينما شهدت الدقهلية حادثة مأساوية أخرى حيث أنهى شاب حياة والده وأشعل النيران في جسده في أول أيام الشهر الفضيل، وفي الشرقية، انضمت أم إلى قائمة الضحايا عندما أنهى ابنها حياتها خنقًا.

تستعرض فيتو الحوادث التي تجاهل أصحابها ما لشهر رمضان من خصوصية في التراحم والتواد والروحانيات التى تسمو بأخلاق الناس في هذا الشهر الفضيل.

قنا: شاب يقتل شقيقه وجاره

في محافظة قنا، وقعت جريمة مروعة حيث أقدم شاب على قتل شقيقه وجاره باستخدام سلاح ناري خلال مشاجرة نشبت بينهما، الحادث وقع في نهار رمضان داخل جبال قرية المراشدة.

مديرية أمن قنا

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف بالعثور على جثتين لشابين، أحدهما يُدعى م.ع (30 عامًا) من قرية السمطا، والآخر يُدعى ش. من قرية الطوابية.

تحريات الشرطة كشفت أن الشجار نشب بسبب خلافات مالية تتعلق بمحصول الطماطم، وعندما حاول الجار التدخل لفض النزاع، أطلق عليه القاتل النار أيضًا، الجثتان تُركتا في الموقع بينما فر الجاني، والأجهزة الأمنية تواصل جهودها للقبض عليه وكشف ملابسات الواقعة.

الشرقية: صيدلي يقتل والدته

وشهدت محافظة الشرقية، جريمة مأساوية حيث قُتلت ربة منزل تُدعى رضا (48 عامًا) على يد ابنها الصيدلي أ.ع (27 عامًا)، الحادث وقع داخل منزلهما بمركز أولاد صقر.

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن وفاة المجني عليها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين من الفحص والتحريات أن الجريمة وقعت نتيجة مشادة بين الأم وابنها، حيث قام بخنقها.

وبمواجهة المتهم، أقر أنه لم يكن يقصد قتل والدته، مشيرًا إلى أنه كان في حالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما قررت النيابة العامة إجراء تشريح لتحديد أسباب الوفاة.

الدقهلية: شاب يقتل والده ويشعل النار بجثته

وفي حادث آخر بالدقهلية، عُثر على جثة متفحمة وسط الزراعات بين قريتي قرقيرة والشعالة. الجثة كانت في حالة تفحم، مما أثار ذهول الأهالي.

مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا بالحادث، وتبين لاحقًا أن الجثة تعود لشخص يُدعى عزت ش. أ. في العقد الخامس من عمره.

بعد التحقيقات، اتضح أن نجل المجني عليه هو الجاني، الذي قام بقتل والده نتيجة خلاف حول بيع بعض المواشي، بعد ارتكابه الجريمة، استعان الجاني بصديق له لوضع الجثة في سيارة ونقلها إلى الزراعات، حيث ألقوها بين قطع من الأثاث وأشعلوا النار فيها لإخفاء معالم الجريمة، تم القبض على المتهم وصديقه، وتم تحرير محضر بالواقعة.



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