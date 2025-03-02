شاب ينهي حياة والدته خنقًا بالشرقية، والتحريات: يعاني من ضائقة نفسية

شهدت محافظة الشرقية في شهررمضان جريمة مأساوية حيث أنهى صيدلي حياة والدته خنقا داخل منزل الاسرة بمركز أولاد صقر قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

ضبط صيدلي متهم بانهاء حياة والدته في اولاد صقر

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بورود بلاغ بوفاة"رضا.ع.ال" 48 سنة (ربة منزل) داخل منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

بانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان تبين حدوث وفاة المجنى عليها على يد نجلها ويدعى"أ.ع" 27 سنة (صيدلي) والذي أنهى حياتها خنقا داخل منزل الأسرة بالمركز.

تمكنت القوات من القاء القبض علي المتهم وبمواجهته أقر بأنه لم يكن يتعمد قتلها فيما تبين من التحريات الأولية مرور الشاب بحالة نفسية سيئة خلال الاونة الاخيرة.

جرى نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب حدوث الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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