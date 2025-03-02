أمن قنا يكثف جهوده للقبض على المتهم بقتل شقيقه وجاره

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مجهوداتها للقبض على المتهم بقتل شقيقه وجاره بطلقات نارية في نهار شهر رمضان المبارك داخل جبال قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وفر هاربًا.

تفاصل الواقعة بقنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف بالعثور على جثماني شابين بهما إصابات طلقات نارية هما م.ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية السمطا وجاره يُدعى ش، من قرية الطوابية في جبل المراشدة مركز الوقف.

وكشفت التحريات أن المتهم شاب تشاجر مع شقيقه وقتله بسبب خلافات مالية خاصة بمحصول الطماطم وعند محاولة شاب آخر جاره فض المشاجرة بينهما قام بقتله أيضًا بطلقات نارية وترك الجثتين في جبل قرية المراشدة مركز الوقف وفر هاربًا.

وجاري البحث عن المتهم الهارب لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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