الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

الإعدام لقاتل سيدة الشرقية خنقًا بهدف السرقة بعد تصديق المفتي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة مسنة خنقا بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي بمركز ديرب نجم وذلك بعد ورود قرار مفتي الديار المصرية.

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كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بمقتل "زكية.إ" 63 عاما ربة منزل مقيمة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي من منزلها في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شخص يدعى "شادي.و.م" 30 عاما (نجار) مقيم مركز ديرب نجم، كما تبين أن المتهم سبق تصليح أحد الأشياء بداخل منزل الضحية فشاهد مصوغاتها وخطط لسرقتها وحين اكتشفت المجني عليها ما حدث تخلص منها خنقا ولاذ بالفرار بعد سرقة المصوغات ومبلغ مالي قدره 34 ألف جنيه.

انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة.

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اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة بقتل السيدة إلى مسرح الجريمة لتمثيله داخل منزلها بدائرة مركز ديرب نجم، وأدلى المتهم في مسرح الجريمة بارتكاب الواقعة وطريقة التنفيذ، حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية منها.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتل سيدة ديرب نجم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وفاجأها حال شعوره بقدومها بأن أجهز عليها وأطبق يديه على عنقها قاصدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وسرق مشغولات ذهبية و34 ألف جنيه مملوكين للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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