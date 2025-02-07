التفاصيل الكاملة لمقتل مسنة الشرقية بعد إحالة المتهم للمفتي

شهدت محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024 جريمة بشعة عندما تجرد شاب ثلاثينى من مشاعره الإنسانية وأغواه الشيطان وأقدم على التخلص من سيدة مسنة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات ثم أحالته لمحكمة الجنايات.

شادى أنهى حياة الحاجة زكية بطريقة وحشية فى ديرب نجم

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بمقتل"زكية.إ"63 عاما ربة منزل مقيمة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي من منزلها في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شخص يدعى "شادي.و.م" 30 عاما (نجار) مقيم مركز ديرب نجم، كما تبين أن المتهم سبق تصليح أحد الأشياء بداخل منزل الضحية فشاهد مصوغاتها وخطط لسرقتها وحين اكتشفت المجني عليها ما حدث تخلص منها خنقا ولاذ بالفرار بعد سرقة المصوغات ومبلغ مالي قدره 34 ألف جنيه.

انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة.

قاتل سيدة الشرقية يمثل جريمته:كنت محتاج قرشين وظروفي صعبة

اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة بقتل السيدة إلى مسرح الجريمة لتمثيله داخل منزلها بدائرة مركز ديرب نجم، وأدلى المتهم في مسرح الجريمة بارتكاب الواقعة وطريقة التنفيذ، حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية منها.

الشاب مرتكبة الجريمة الوحشية: الشيطان السبب وانا ندمان

وتابع قاتل الحاجة زكية:“لقيت الشيطان بيكلمني في ودني وقال اقتل الست دي عشان تحلي مشاكلك المادية وتسدد ديونك”.

وأشار إلى أنه عقب تأكده من وفاتها لاذ بالفرار هاربا من المكان مستطردا،«الشيطان لعب برأسي ومقدرتش اقاومه.. وندمان أوى وأستاهل اللي يحصلي».

العشرات يشيعون جنازة ضحية الغدر في الشرقية

وشيع العشرات من أهالي مركز ديرب نجم في محافظة الشرقية في وقت سابق جنازة ضحية الغدر وذلك بمقابر أسرتها وسط صدمة وحزن بين جميع المتواجدين وانهيار لأسرتها ومطالبين بسرعة القصاص من القاتل قائلين: "لن نقيم صوانا كبيرا للعزاء إلا بعد تنفيذ الحكم".

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتل سيدة ديرب نجم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد وفاجأها حال شعوره بقدومها بأن أجهز عليها وأطبق يديه على عنقها قاصدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وسرق مشغولات ذهبية و34 ألف جنيه مملوكين للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق المتهم بقتل الحاجة زكية لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة الساعات الماضية أوراق المتهم بقتل سيدة مسنة خنقا بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي بمركز ديرب نجم إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.. وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

عائلة المجنى عليها: الحكم باحالة المتهم لمفتى الجمهورية أثلج صدورنا جميعا

ورددت اسرة المجني عليها عقب النطق بالحكم كلمات هزت أرجاء القاعة قائلة: «يحيا العدل.. يحيا القضاء العادل..حقك رجع يا حاجة زكية» والتف حولهم عدد من الحاضرين فى القاعة لتهنئتهم بقرار المحكمة.

وقال أحد أقاربها:«إن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى أعاد حق الحاجة زكية التى قتلت غدرا على يده.. ولم يرحم القاتل صرخات وتوسلات السيدة»، متابعا: «فرحتنا الكبيرة يوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عليه إن شاء الله».

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