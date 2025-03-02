الأحد 02 مارس 2025
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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويُصدر 15,899 طنًا من البضائع المتنوعة

ميناء دمياط، فيتو
ميناء دمياط، فيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد بيانا بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

بلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 15,899 طنًا، تضمنت 535 طنًا من اليوريا، 600 طن من الصويا، 9,281 طنًا من الكلينكر، 83 طنًا من الرمل، و5,400 طن من بضائع متنوعة.

حركة الوارد  من البضائع العامة

في المقابل، سجلت حركة الواردات من البضائع العامة 50,809 أطنان، شملت 6,750 طنًا من الذرة، 12,073 طنًا من القمح، 3,700 طنًا من الأبلكاش، 650 طنًا من خشب الزان، 3,045 طنًا من الحديد، 2,650 طنًا من الخردة، 8,000 طنًا من فول الصويا، 1,100 طن من زيت الطعام، 12,530 طنًا من بضائع متنوعة، بالإضافة إلى 1,036 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 311 طنًا.

كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3,701 حركة خلال نفس الفترة.

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