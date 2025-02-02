الأحد 02 فبراير 2025
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تداول 28 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، فيتو
ميناء دمياط، فيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26372 طنا تشمل: 11310 طن يوريا و4267 طن ملح و3618 طن كلينكر و7177 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36484 طن تشمل: 8227 طن ذرة و4500 طن فول صويا و1101 طن خشب زان و4000 طن سكر و5310 أطنان حديد و4000 طن مواسير و2452 طن فول و4600 طن خردة و1560 طن بازلاء و400 طن حمص و1028 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 334 طنا.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68131 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5668 حركة.

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