محافظ دمياط يجري زيارة إلى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة إلى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، بميناء دمياط، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وكان فى استقبالهما اللواء أركان حرب طارق عدلى رئيس هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى أركان حرب رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

محافظ دمياط يتابع اعمال شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

حيث عُقد اجتماع، بمقر الشركة جاء بحضور الأستاذ ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، ورؤساء القطاعات بالشركة، تم خلاله تقديم عرض حول الشركة التى تأسست عام ١٩٨٦ م كمنطقة حرة خاصة غرب ميناء دمياط، لتبدأ أعمالها التجارية عام ١٩٩٠ م، كما تم استعراض تخطيط المحطة وما تحتويه من معدات أرضية جاء أبرزها ١٣ ونش عملاق، كما أنها تعمل وفقًا لمنظومة إلكترونية للإدارة " NAVIS N4 " والتى تعطى أعلى تقنيات للتشغيل وفقًا للمعايير العالمية، وتعمل الشركة على تطوير قدرات العاملين بها بما يكافئ قدرات العاملين بالمحطات العالمية.

وذلك من خلال البروتوكول المبرم مع معهد تدريب الموانئ، الذى يتيح برامج ماجستير ودبلومات ودورات تدريبية، علاوة على حصول الشركة على شهادات الأيزو بنظام الصحة والسلامة المهنية وإدارة الجودة وإدارة البيئة، وحققت الشركة تقدم كبير على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وتحقيقها لمراكز أولى عالميًا ضمن افضل محطات حول العالم، وشهد الاجتماع أيضًا استعراض لأهم المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة وأوجه التطوير وجهودها لتعزيز الأنشطة اللوجستية والرؤى المستقبلية للشركة.

هذا وقد تفقد " المحافظ " مركز التحكم والمتابعة بالشركة وناقش آلية العمل بالمنظومة التى تعمل وفقًا لأعلى المعايير والتى تتيح التحكم والمتابعة بالساحات وحركة التداول، كما أجرى جولة تفقدية داخل ساحات الشركة ومخزن تعبئة وتفريغ الحاويات

محافظ دمياط يؤكد ان ميناء دمياط والشركات بها يشهدون تطور كبير وشامل ومشروعات تنموية ضخمة نفذتها الدولة

وأشار " المحافظ " إلى أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، من أهم الشركات الرائدة بمصر والعالم فى مجال تداول الحاويات والبضائع، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن ميناء دمياط والشركات بها يشهدون تطور كبير وشامل ومشروعات تنموية ضخمة نفذتها الدولة أبرزها خط الرورو ومحطات حاويات تحيا مصر، الأمر الذى جعل ميناء دمياط من أهم موانئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من جهود كبيرة ساهمت فى تعزيز حركة تداول البضائع والحلويات وزيادة الصادرات وفقًا لرؤية الدولة.

و أشاد " محافظ دمياط " بما شاهده اليوم بالشركة، الذى تحقق من خلال تخطيط جيد ومدروس وتنسيق تام بين الشركة والميناء، وأكد دعم المحافظة وتعاونها الكامل مع الميناء وشركة دمياط لتداول الحاويات لتعزيز تلك الأهداف الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

محافظ دمياط يتاع اعمال شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بالميناء

ومن جانبه أعرب اللواء بحرى أركان حرب رفيق جلال عن تقديره لتلك الزيارة، وأشاد بجهود محافظ دمياط ونائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة، لتحقيق طفرة تنموية على أرض المحافظة، وأكد أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع شهدت تطور بالغ وحققت مراكز عالمية وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركز عالمى واقليمى لتجارة الترانزيت والنقل البحرى، وأشار العضو المنتدب التنفيذى للشركة أن هناك دعم كبير من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

هذا وقد تسلم المحافظ ونائبته والسكرتير العام دروع الشركة من اللواء رفيق جلال تقديرًا لهذه الزيارة.

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