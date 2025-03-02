تغيير ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في كأس مصر

كأس مصر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدلا من استاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الجونة يوم 14 مارس الجاري، في التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي “السابعة عشرة” لبطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الإثنين بلقاءات المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام الثلاثاء المقبل، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

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