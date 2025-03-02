سامية الأتربي.. ما تيسر من سيرة مذيعة البرنامج الرمضاني حكاوي القهاوي.. جمعت بين البساطة والأرستقراطية.. والسرطان يسدل الستار على حياتها بعد 18 عامًا من المعاناة

سامية الأتربي، إحدى نجمات شهر رمضان على الشاشة الصغيرة، فقد أجادت وتميزت على مدى سنوات في تقديم برنامج تليفزيوني رمضاني بعنوان"حكاوي القهاوي"، قدمته الإعلامية الراحلة في مطلع التسعينيات ــ رمضان 1990 ـــ تناولت خلاله حكايات وتفاصيل الأحياء والحرف الشعبية النادرة من خلال حوارات مع أصحابها بمقاهي القاهرة القديمة، تقول في مقدمته: "إذا كنت هاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي قرب وجرب ولو حكاية من حكاوي القهاوي، القهوة عالم بحاله قايم.. فيه اللي قاعد جنب اللي نايم.. وفيه حكاوي وفيه عبر.. وفيه تلاقي كل البشر".

برنامج حكاوي القهاوي الذي عرض في شهر رمضان تناولت فيه الإعلامية الراحلة سامية الأتربي مظاهر الحياة في مصر فى شهر رمضان من خلال قعدات المقاهى التى يكثر المصريون من ارتيادها للسهر في الشهر الكريم، صاحب فكرة البرنامج ومعده يحيى تادرس وﺇﺧﺮاج عمر أنور. ووضع مقدمته الموسيقية الرائعة التي كانت تعرض وحدها بالتليفزيون الموسيقار يحيى خليل، ليستمر عرضه كل رمضان أكثر من عشر سنوات.

مذيعة ترتدى العباءة والجلباب

ومنذ عملها بالتلفزيون كانت سامية الأتربي إعلامية من طراز مختلف وغير تقليدي، كان هدفها واضح منذ البداية هو الحفاظ على التراث والثقافة المصرية، حتى إنها تخلت عن المظهر المعتاد للمذيعات واكتفت بارتداء الملابس ــ العباءات ــ التي تعبر عن الثقافة المصرية، كان لها إطلالة وابتسامة ساحرة وموعدها ثابت مع جمهورها بجلبابها الجميل على الشاشة الثانية فى تمام الساعة السابعة لتجوب الشوارع لتوثيق قصص وحكايات الغلابة، ومد يد العون إلى البسطاء والبحث عن حلول لمشكلاتهم.

سامية الأتربي كان لها مقولة مميزة من شدة حبها للجلباب والعباءات وهي "الناس بتورّث لأولادها شقق وأراضي، لكن أنا هورث لأولادي شوية جلاليب وشوية كرادين بس أنا مبسوطة"، وكشفت الأتربي في أحد اللقاءات عن أن برنامج "حكاوي القهاوي" لخص تجربتها في التليفزيون، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى دراسة اجتماعية وفسيولوجية، لأنه يحمل الكثير من قيم الشعب المصرى، وهي قيم كامنة في الأعماق ولا تظهر للعين المجردة.

ارتبط البرنامج بشهر رمضان

عن برنامج حكاوي القهاوي قالت المذيعة سامية الاأتربى بعد انتهاء حلقات البرنامج وتوقفه في مجلة نص الدنيا عام 2000: ارتبط حكاوي القهاوي في ذهن الناس بشهر رمضان وقد حاولت أن تتضمن موضوعات البرنامج مظاهر شهر رمضان في مصر منها حوارات مع شوادر عمل الكنافة والقطائف ومع صناع الفوانيس، لقد ذهبت إلى أماكن في مصر لم أكن أتخيل أنها موجودة، ولم أصدق أنها كانت موجودة دون أن نعرفها أو نذهب إليها.

عبقرية الإنسان وعبقرية المكان

وأضافت سامية الإتربى: إن جمال حمدان لم يكذب حين لخص طبيعة هذا البلد بأنها مزيج من العبقريات في آن واحد، نعم إن عبقرية مصر هي عبقرية المكان والإنسان، وبرنامج حكاوي القهاوي لم يسجل شخصية الإنسان المصري والبشر والحياة.. بل سجل أيضا طبيعة الأماكن والأحياء والقرى التي ذهبنا إليها، وأقول هنا: إن عبقرية الإنسان وعبقرية المكان وجهان لعملة واحدة، وتلك أهمية البرنامج أنه صفحة من تاريخ مصر.

وبرنامج حكاوي القهاوي هو درس في التاريخ والجغرافيا وعلم النفس أيضا..إنه وصف مصر بالكلمة والكاميرا معا.. ولهذا أتمنى أن يعاد تقديمه ليس من أجل سامية الأتربى ولكن من أجل الأجيال الجديدة، فهو رحيق الحياة كما يعيشها البسطاء والغلابة من أهل مصر..إنه يعلمنا معنى الانتماء، ويعلمنا أن مصر عظيمة وكبيرة وثرية ثراء بشريا بلا حدود.

المذيعة سامية الاتربى



وأضافت المذيعة سامية الأتربى: إنني لا أبالغ حين أقول إن حلقات هذا البرنامج هي السجل الحي لما يمكن أن يسمى بـوصف مصر، لقد ذهبت مثلا إلى قرية في الصعيد اسمها "بلاط ".. وأقسم أنها أجمل مكان في الدنيا إنها عالم سحري مدهش وجميل ولا مثيل له.. بيوتها عجيبة ولها ممرات وسراديب كأنها دنيا قادمة من ألف ليلة وليلة، أو من حكايات الشاطر حسن، وقد بهرت بها، وتمنيت أن تبقى كما هي ولا تتغيرأبدا.، لكنى أخاف أن يكون الأسمنت قد غزاها.. فما أقبح الأسمنت، وما أسوأ الحضارة المصنوعة التي يعبر عنها.

لأمر رئاسي لتقديمه فى رمضان

وتعرض برنامج "حكاوي القهاوي" الذى تقدمه سامية الإتربي، وارتبط به الناس للتوقف في الحلقة الرابعة بقرار من رئيسة التليفزيون فى ذلك الوقت سهير الإتربي وهى شقيقة سامية الإتربى، لعدم رضاها عنه، وكان من المقرر أن يستضيف نجومًا وفنانين على "القهوة"، ولكن فكرته تغيرت وعرضت الحلقة الأولى عن أول طبيبة مصرية والثانية عن لورد الكرة حسين حجازى والثالثة مع سيد كيلانى مؤرخ الدراما والرابعة مع مؤرخ مصر الدكتور يونان لبيب رزق وحكاوي في التاريخ، لكن جاء رئيسة التليفزيون أمر رئاسي بالاستمرار في تقديم البرنامج أنقذ البرنامج الرمضاني من التوقف ليستمر وينجح أهم برامج التليفزيون المصري في رمضان ويصبح علامة من علامات الشهر الكريم، حتى عند إعادة حلقاته من خلال ماسبيرو زمان حيث يضم أرشيف التليفزيون المصري كنزًا من الحلقات المليئة بالحكاية الغريبة والجميلة.

معاناة مع المرض

وجمعت سامية الأتربي بين البساطة والارستقراطية في آن واحد في برامجها مما جعلها كأنها فرد من أفراد أي أسرة مصرية.. ينتظرها الجميع يوميًا، كبار وصغار، ليروا ضيوفها من البسطاء والمهمشين التي اهتمت بهم واعتبرت نفسها واحدة منهم، ورحلت بعد 18 عاما من معاناتها مع مرض السرطان عام 2007.



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