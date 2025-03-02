دوري أبطال أوروبا، ديمبلي يتحدث عن قدرات فريقه قبل مواجهة ليفربول

باريس سان جيرمان، أشاد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان بأداء ونتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة، قبل مواجهة ليفربول، مساء الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديمبلي عقب الفوز على ليل 4-1، مساء السبت، في الدوري الفرنسي "نحن فريق متماسك للغاية، ونستمتع بما نقدمه على مدار 90 دقيقة، فالكل ملتزم بأداء المهام الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة".

وبسؤاله حول تعدد مناطق خطورة باريس من كل مكان في الملعب، أجاب النجم الفرنسي: "نعم، إنها بصمة المدرب لويس إنريكي، فالمدرب يطالبنا بأن نتحرك ككتلة واحدة، ونحن في حالة فنية رائعة للغاية، ونتطلع لأن تستمر أطول فترة ممكنة".

وتابع نجم سان جيرمان: "بالطبع الفوز على ليل يمثل إعدادا جيدا قبل مباراتنا أمام ليفربول، بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، وندرك أنهم أنهوا مرحلة الدوري في الصدارة، ولكننا واثقون، وستكون مباراة مثيرة".

وكشف عثمان ديمبلي عن سبب تحسن معدله التهديفي في الفترة الأخيرة "الأمر يتعلق بإجادة التمركز وتغير العقلية، أصبحت أكثر شجاعة ورغبة في أن أكون حاسما بكل مباراة، كما أستفيد أيضا من بصمة زملائي في التمريرات الحاسمة".

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