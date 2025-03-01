السبت 01 مارس 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة ضد ليل في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

 أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، القائمة التي ستخوض مباراة ليل، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

سيخوض العملاق الباريسي اللقاء بقوته الضاربة، حيث تخلو القائمة من أي غيابات مؤثرة.

 

قائمة باريس سان جيرمان 

 دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

 

ويعتلي بي إس جي قمة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يحل ليل خامسا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة (3-1) في معقل ليل.
 

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