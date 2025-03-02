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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ليل برباعية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره ليل بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي

سجل رباعية باريس سان جيرمان كل من: "برادلي باركولا، ماركينيوس، عثمان ديمبلي وديسير دوي في الدقائق:" 5، 21، 27 و34.

وأحرز هدف ليل جوناثان ديفيد في الدقيقة 79 

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي

 

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ترتيب باريس سان جيرمان 

 

ويعتلي بي إس جي قمة جدول الترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة بينما يحل ليل خامسا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة (3-1) في معقل ليل.

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