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رياضة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يضرب ليل برباعية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليل بنتيجة 4-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل رباعية باريس سان جيرمان كل من: "برادلي باركولا، ماركينيوس، عثمان ديمبلي وديسير دوي في الدقائق:" 5، 21، 27 و34.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي

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قائمة باريس سان جيرمان 

 دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي بي إس جي قمة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يحل ليل خامسا في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة (3-1) في معقل ليل.

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