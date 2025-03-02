مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل معاوية

مسلسلات رمضان 2025، تعرض مساء اليوم الأحد، الحلقة الثانية من مسلسل "معاوية" وذلك ضمن خريطة مسلسلات رمضان عبر قناة mbc ومنصة شاهد.

موعد مسلسل معاوية الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل معاوية في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة عبر شاشة mbc، ومنصة شاهد.

أحداث مسلسل معاوية الحلقة 1

وكانت الحلقة الأولى قد بدأت بتسليط الضوء على مولده في مكة وعلى جوانب من طفولته وحياته.

وتضمنت الحلقة، الكشف عن العام الذي ولد فيه معاوية وهو الثالث عشر قبل الهجرة، حيث احتفل والده أبو سفيان رفقة سادات قبيلة قريش بهذه المناسبة، وأقام مأدبة عظيمة جمع خلالها كبار قريش.

ثم انتقلت الحلقة، لتكشف دخول "رملة" أخت معاوية بن أبي سفيان في دين الإسلام والإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كشفت الرسالة التي تركتها رملة لأخوها المقرب لها "معاوية" تدعوه فيها للدخول بالإسلام، والهجرة معها إلى الحبشة رفقة من آمن بالإسلام.

غير أن معاوية يظل في حيرة وهو لايزال في طفولته من أمر الدين الجديد الذي تتحدث عنه قريش، وسط غضب والده أبو سفيان وسادات قريش وإرسالهم لعمرو بن العاص في محاولة لتأليب النجاشي ملك الحبشة على المسلمين لديه.

وكشفت الحلقة، عن اندلاع غزوة بدر بين المسلمين وقريش والتي كانت سنة 2 من الهجرة وانتصر فيها المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وظهر خلال الحلقة حالة الحزن التي سيطرت على منزل أبي سفيان والد معاوية، خاصة زوجته هند بنت عتبة والتي خسرت رجالا كثر من أهلها، لتتوعد بالثأر لهم من المسلمين.

وخلال الحلقة، وتحديدا عام 3 هجريا تشتعل الحرب مجددا بين الطرفين، وفي هذه المرة يكون على رأس قبيلة قريش أبو سفيان، وينهزم خلالها المسلمين بعدما لم يلتزموا بأوامر النبي ونزلوا عن الجبل لتلتف حولهم قريش وتهزمهم.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر مؤلف المسلسل التاريخي المثير للجدل خالد صلاح” بيانا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شدد خلال على أن: “معاوية لم يكن مجرد رجل دولة، أو قائد عسكري يخوض معاركه على أسنة الرماح، بل كان إنسانًا، صاغته الأيام كما تصوغ النار الحديد، قاسيًا حين تستدعي الحاجة، ولينًا حيث ينبغي التروي والتدبر”.

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