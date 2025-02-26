الدوري الانجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ونوتنجهام

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة 27 للبريميرليج.

وشهد تشكيل آرسنال، مشاركة بالإسباني ميكيل ميرينو لاعب الوسط في مركز رأس الحربة، وإلى جواره الثنائي لياندرو تروسارد وإيثان نوانيري.



تشكيل آرسنال ونوتنجهام

آرسنال: رايا - تيمبر - ساليبا - جابرييل - كالافيوري - جورجينيو - رايس - أوديجارد - نوانيري - تروسارد - ميرينو.

نوتنجهام: سيلز - موريلو - ويليامز - أندرسون - جيبس وايت - وود - هودسون أودوي - دومينيجيز - إيلانجا - مايلينكوفيتش - أينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.