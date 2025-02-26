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الدوري الإنجليزي، موعد لقاء أرسنال ضد نوتنجهام فورست والقنوات الناقلة

فريق أرسنال،فيتو
فريق أرسنال،فيتو

موعد لقاء أرسنال ضد نوتنجهام فورست والقنوات الناقلة، يستضيف ملعب سيتي جراوند مباراة  أرسنال ضد نوتنجهام فورست صاحب الأرض والجمهور، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

موعد لقاء أرسنال ضد نوتنجهام فورست والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن ينطلق موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، وتبث المواجهة عبر قناة bein Sports 3 HD الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس،مهام التعليق على مباراة ارسنال ونوتنجهام فورست الى المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

ويحتل الجانرز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات.

فيما يحتل فريق نوتنجهام المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 7 مواجهات.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام نوتنجهام

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال مواجهة اليوم ضد نوتنجهام فورست بتشكيلة قوية تضم التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، تروسارد.

تشكيل نوتنجهام ضد أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نِكو ويليامز.

خط الوسط الدفاعي: إليوت أندرسن، دانيلو.

خط الوسط الهجومي: أنتوني إيلانجا، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: كريس وود.

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