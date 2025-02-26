آرسنال يواصل التعثر في الدوري الإنجليزي ويتعادل مع نوتنجهام سلبيا

تعثر فريق آرسنال للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، بالتعادل سلبيًّا أمام مضيفه نوتنجهام فورست، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيتي جراوند، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 27 من عمر الدوري الإنجليزي.

خسارة آرسنال في الجولة الماضية

وخسر آرسنال في لقاء الجولة الماضية على ملعبه الإمارات بنتيجة (1-0) أمام وست هام.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، كما رفع نوتنجهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، ليصعب الفريق اللندني من مهمة لحاقه بالمتصدر ليفربول.

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