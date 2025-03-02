الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتداب الطب الشرعي للتعرف على 4 جثث متفحمة داخل سيارتي تريلا بالقليوبية

حريق
حريق

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي لأخذ عينات الـ "D N A" للتعرف على 4 ضحايا من الجثث المتفحمة داخل سيارتين تريلا اشتعلت النار فيهم بسبب حادث تصادم على الطريق الإقليمي، للوصول إلى ذويهم.

الأمن يكشف حقيقة اتهام شخص بخطف الأطفال بعد تخديرهم في القليوبية

السجن المشدد 10 سنوات لمسن ونجليه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وقوع حريق بالقليوبية 

كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة السيارات في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وقوع الحريق.

وكان 4 مواطنين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين تريلا على الطريق الإقليمي، وقوع صباح أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة، وتفحم 4 أشخاص بداخلهما، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل، على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص. 

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري القليوبية أخبار محافظة القليوبية

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة اتهام شخص بخطف الأطفال بعد تخديرهم في القليوبية

تخفيضات تصل إلى 30%، محافظ القليوبية يفتتح معرضي أهلًا رمضان في الخانكة وقليوب

القليوبية تستعد لشهر رمضان بحملات تموينية على الأسواق

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية