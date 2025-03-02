انتداب الطب الشرعي للتعرف على 4 جثث متفحمة داخل سيارتي تريلا بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي لأخذ عينات الـ "D N A" للتعرف على 4 ضحايا من الجثث المتفحمة داخل سيارتين تريلا اشتعلت النار فيهم بسبب حادث تصادم على الطريق الإقليمي، للوصول إلى ذويهم.

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وقوع حريق بالقليوبية

كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة السيارات في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، وتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وقوع الحريق.

وكان 4 مواطنين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين تريلا على الطريق الإقليمي، وقوع صباح أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة، وتفحم 4 أشخاص بداخلهما، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل، على الطريق الدائري الإقليمي، بعد طلعة الباجور، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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