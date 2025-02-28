ربع المحافظة بدون مياه لليوم الثالث، استمرار إصلاح خط الصرف بالحبيل في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مواصلة أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بنجع الحمزية في الحبيل شرقي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، والذي تسبب في قطع مياه الشرب عن ضواحي مدينة الأقصر ومركز البياضية، مع عدم التأثير على الـ6 مراكز الأخرى.

استمرار إصلاح خط الصرف الصحي في الأقصر

ووصل إلى موقع العمل صباح اليوم الجمعة، اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برفقة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، لمتابعة عمليات الإصلاح التي تجرى على قدم وساق من خلال أفراد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر مساء الأربعاء الماضي عودة ضخ جزئي لمناطق البياضية والعوامية وشارع المدينة وحي الفيروز وحوض 18 فقط، نظرا لإصلاح خط صرف صحي الأول 700 مم، واعتذرت الشركة لباقي المناطق الأخرى لكون الأعمال تتواصل لإصلاح خط صرف صحي 1000مم.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر في بيان لها عن يتم توفير مياه الشرب عبر فرق ثابتة ومتحركة بشوارع ميادين مدينة الأقصر ومركز البياضية، كما أعلنت صباح اليوم الجمعة عودة ضخ مياه الشرب إلى منطقة شارع التلفزيون فقط.

وفي ظهر الأربعاء الماضي أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى ومن المحتمل قطع المياه بعد 3 ساعات من الأن فى مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها لتنفيذ أعمال الإصلاح، وتأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

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