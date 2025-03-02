أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإفطار الصحيح يكون مع أذان المغرب مباشرة وليس عند سماع مدفع الإفطار، موضحًا أن المدفع ما هو إلا تنبيه لدخول وقت المغرب وليس علامة على بدء الإفطار.

أفطر مع المدفع ولا أفطر مع الأذان

واستشهد “الطحان" خلال لقائه بقناة الناس بقول الله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" (البقرة: 187)، مشيرًا إلى أن الصائم يجب أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وعند غروبها يدخل وقت الإفطار رسميًا مع أول كلمة في أذان المغرب، أي عند قول المؤذن "الله أكبر" مباشرة.

سنة تعجيل الإفطار

وأضاف أن السنة النبوية تحث على تعجيل الإفطار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر(متفق عليه)، موضحًا أن الإفطار يكون على تمر أو شربة ماء أو أي طعام متاح، ولكن لا يجوز الأكل قبل الأذان حتى لو سُمع مدفع الإفطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى إفساد الصيام.

أما عن مدفع الإمساك، فأوضح أنه مجرد تنبيه لاقتراب وقت الفجر وليس علامة على وجوب الإمساك، مشيرًا إلى أن المسلم يمكنه الأكل والشرب حتى أذان الفجر الصادق، ثم يبدأ الصيام استعدادًا لليوم الجديد.

وختم حديثه قائلًا: "المهم أن نلتزم بالسنة الصحيحة، فلا نستعجل الإفطار مع المدفع، ولا نمسك قبل الفجر بوقت طويل، بل نلتزم بالوقت الشرعي كما بيّنه الله ورسوله".

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