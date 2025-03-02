نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل طلب مناقشة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات

استعرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.



الجلسة العامة لمجلس الشيوخ



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات

وقال النائب، في كلمته،: تسعي الحكومة جاهدة لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعى لأنه قطاع واعد، كما أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع، حيث إن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.

تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية

وأضاف، من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.

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