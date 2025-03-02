الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

القبض على عاطل بحوزته مخدرات وسلاح بمنطقة البساتين

القبض على عاطل بحوزته
القبض على عاطل بحوزته 12 كيلو من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته 12 كيلو من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش بمنطقة البساتين.

 

تعود الواقعة عندما تمكن العقيد حسام عشماوي مفتش مباحث البساتين والمقدم أحمد مختار رئيس المباحث من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”،  مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، 2 سيارة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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