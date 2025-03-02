الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على سيدة في النزهة

حبس سائق بتهمة التعدي
حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب علي سيدة في النزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، متهم بالاعتداء بالضرب على سيدة أثناء استقلالها معه بصحبة والدتها لتوصيلها، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، ما أدى إلى إصابتها بكدمات.


بالفحص، تبين أن السيدة مصابة بكدمات في البطن والوجه، وأفادت في بلاغها بأنها كانت تستقل السيارة برفقة والدتها للتوجه إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لكن خلافًا نشب بينها وبين السائق حول مكان انتهاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء السائق عليها بالضرب، متسببًا في إصابتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة النزهة قسم شرطة التجمع الأول النزهة

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