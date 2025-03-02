بدء تسليم 214 عمارة سكنية للفائزين بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم وحدات بـ 214 عمارة سكنية للفائزين بمشروع جنة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 2/3/2025، وحتى يوم الخميس 29/5/2025، وفقًا للمواعيد المعلنة من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بالمنطقتين 1 و2، أرقام (9 , 10 , 11 , 1 , 2)، اليوم الأحد 2/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (12 , 13 , 3 , 5 , 4)، يوم الإثنين 3/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (14 , 15 , 6 , 7)، يوم الثلاثاء 4/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (16 , 17 , 18 , 8 , 9)، يوم الأربعاء 5/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (19 , 20 , 10 , 11)، يوم الخميس 6/3/205، ووحدات العمارات (21 , 22 , 12 , 13)، يوم الأحد 9/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (23 , 24 , 14 , 15 , 16)، يوم الإثنين 10/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (25 , 26 , 17 , 18)، يوم الثلاثاء 11/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (27 , 28 , 19 , 20)، يوم الأربعاء 12/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (29 , 30 , 21 , 22 , 23)، يوم الخميس 13/2/2025.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (31 , 32, 24 , 25 , 26)، يوم الأحد 16/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (33, 34 , 27 , 28)، يوم الإثنين 17/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (35 , 36 , 29 , 30 , 31)، يوم الثلاثاء 18/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (37 , 38 , 32 , 33)، يوم الأربعاء 19/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (39 , 40 , 41 , 34 , 35)، يوم الخميس 20/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (42 , 43 , 44 , 36 ,37)، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (45 , 46 , 38 , 39)، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (47 , 48 , 40 , 41)، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (49 , 50 , 42 , 43)، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (51 , 52 , 63 , 44 , 45)، يوم الخميس 27/3/2025.

وأعلن عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (64 , 65 , 46 , 47 , 48)، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (66 , 67 , 49, 50 , 51)، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (68 , 70 , 52 , 53)، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (71 , 78 , 79 , 80 , 54)، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (81 , 82 , 83 , 84 , 55 , 56)، يوم الخميس 10/4/2025، بجانب تسليم وحدات العمارات أرقام (85 , 86 , 57 , 58)، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (87 , 88 , 59)، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (89 , 90 , 60 , 61)، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (91 , 92 , 62)، يوم الأربعاء 16/4/2025.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارات بالمنطقتين 1 و4، (من 93: 96)، يوم الخميس17/4/2025، ووحدات العمارات (من 97: 101 , 54)، يوم الأحد 20/4/2025، ووحدات العمارات (102 , 103 , 33)، يوم الإثنين 22/4/2025، ووحدات العمارات (من 104: 108 , 34)، يوم الثلاثاء 23/4/2025، ووحدات العمارات (من 114: 116 , 41)، يوم الأحد 27/4/2025، ووحدات العمارات (من 117: 122 , 42)، يوم الإثنين 28/4/2025، ووحدات العمارات (من 123: 129 , 43)، يوم الثلاثاء 29/4/2025، ووحدات العمارات (من 130: 132 , 44)، يوم الأربعاء 30/4/2025.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (133 , 134 , 49)، يوم الأحد 4/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (135 , 136 , 52)، يوم الإثنين 5/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (137 , 138 , 53)، يوم الثلاثاء 6/5/2025،، ووحدات العمارات أرقام (139 , 140 , 67)، يوم الأربعاء 7/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (139 , 140 , 67)، يوم الخميس 8/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (141 , 142 , 68)، يوم الخميس 8/5/2025، بجانب تسليم وحدات العمارات أرقام (143 , 144 , 69)، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارات (من 145: 147 , 70)، يوم الإثنين 12/5/2025، والوحدات بالمنطقة الأولى بالعمارتين (148 , 149)، يوم الثلاثاء 13/5/2025، ووحدات العمارتين(150 و152)، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارتين (153 و154)، يوم الخميس 15/5/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 18/5/2025: الخميس 29/5/2025، للذين تخلفوا عن الإستلام في المواعيد السابقة.

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