الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

اصابة 6 أشخاص فى
اصابة 6 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص، بمدينة 6 أكتوبر.

حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

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 وتبين من خلال المعاينة المبدئية إنقلاب سيارة ميكروباص دون اصطدام بسيارات أخرى، وهو ما يرجح أن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة، هو سبب الحادث.

وتبين أيضا أن الحادث أسفر عن إصابة 6 اشخاص بإصابات متنوعة.. تم رفع الميكروباص وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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