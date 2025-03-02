الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد ريال سوسيداد، يستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد

وتذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الليجا عبر قناة beIN sports HD1.

موقف برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني 

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني  بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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