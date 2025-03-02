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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة ضد ريال سوسيداد، يلتقي برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد


تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد


تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الليجا عبر قناة beIN sports HD1.

موقف برشلونة وريال سوسيداد


ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الذي فشل في الفوز على ريال بيتيس مساء السبت وتعرض للهزيمة 2-1.

وجاء تراجع برشلونة للمركز الثاني  بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في مباريات الجولة مساء السبت.

فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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