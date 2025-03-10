مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الوسيلة الرئيسية لتقوية العلاقة بين العبد وربه، عندما نصلي خمس مرات في اليوم، فإننا نُجدد العهد مع الله ونُظهر له مدى حاجتنا إليه، فـ الصلاة تُعلّمنا التواضع والخضوع لله، فهي تذكرنا بعظمته وقدرته. كل سجدة فيها تذكير بأننا عبيد لله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. كلما أكثرنا من الصلاة بخشوع، كلما زادت قربنا من الله وزادت بركاته في حياتنا.

والصلاة تُعلّم المسلم الانضباط والالتزام بالمواعيد، عندما نُصلّي في أوقاتها المحددة، نتعلم كيف ننظم وقتنا بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية، الصلاة تُذكّرنا بأن الوقت نعمة من الله يجب استغلالها بشكل صحيح. كما أن الالتزام بمواعيد الصلاة يُعطي المسلم شعورًا بالمسؤولية ويُعينه على تحقيق التوازن في حياته بين الدنيا والآخرة.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:00

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:05

موعد أذان المغرب بأسوان

المغرب: 5:55

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:44

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:00

العشاء: 7:17

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:49

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:05

العشاء: 7:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:40

الظهر: 11:59

العصر: 3:22

المغرب: 5:55

العشاء: 7:08

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:40

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:56

العشاء: 7:14

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

تعتبر المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى-، إذ إنّ الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى-، وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله -تعالى- له.

فضل الصلاة، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني بهِنَّ، ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي-

وعبر المحافظة علي الصلاة تمحي الخطايا وتطهر النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

كما تعد المحافظة علي الصلاة في وقتها أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان الله يرفع عبرها درجات عبده بل تُدخل الصلاة علي وقتها المسلم الجنّة، برفقة الرسول.

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