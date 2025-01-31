حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من السيطرة على حريق ضخم نشب في مزرعة دواجن بقرية كفر الباجة التابعة لمركز كفر الزيات، حيث أسفر الحريق عن نفوق حوالي 5 آلاف كتكوت.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمزرعة بكفر الزيات.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ محافظةالغربية بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران بعد ساعات من العمل المضني.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة في الدواجن، لم تسجل السلطات أي إصابات بشرية أو وفيات في صفوف العاملين بالمزرعة أو الأهالي.

ومن التحريات تبين أن الحريق نشب نتيجة حدوث خلل كهربائي في إحدى المعدات داخل المزرعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق

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