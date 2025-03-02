اشتعال حريق بسيارة ملاكي في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع منذ قليل بسيارة ملاكي في شارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم في فحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات المطافي من عمليات التبريد والتأكد من وجود إصابات من عدمه.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باستعمال حريق بسيارة على الفور تم الدفع بقوات المطافئ لإخماد الحريق.

حريق منزل في كرداسة

وعلى جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمكنوا من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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