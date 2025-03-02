الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اشتعال حريق بسيارة ملاكي في العمرانية

احتراق سيارة في العمرانية،
احتراق سيارة في العمرانية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع منذ قليل  بسيارة ملاكي في شارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

ويواصل رجال البحث الجنائي جهودهم في فحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات المطافي من عمليات التبريد والتأكد من وجود إصابات من عدمه.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باستعمال حريق بسيارة على الفور تم الدفع بقوات المطافئ لإخماد الحريق.

 

حريق منزل في كرداسة 

وعلى جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمكنوا من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خاتم المرسلين قسم شرطة العمرانية بمديرية امن الجيزة مدير مباحث الجيزة

مواد متعلقة

قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

القبض على سائق متهم بالاعتداء على راكبة في النزهة

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة كمبوند النرجس في مدينة بدر
ads

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الداخلية تطلق خدمة تجديد رخص القيادة في المولات ووحدات المرور المميزة اليوم

4 جثث و4 مصابين، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في قرية الموالك بالفيوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مسلسل معاوية الحلقة 1، معاوية يسلم قبل فتح مكة ووالدته تعنفه

أهلاوية ولا زملكاوية؟ عايدة رياض تكشف عن انتمائها الكروي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان

بالأرقام، تعرف على عدد ركاب المترو أول يوم رمضان

منوعات

المزيد

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

رمضان في شارع المعز، فوانيس وفرحة بأول يوم بالشهر الكريم (صور)

حملة دولية لتفكيك شبكة استغلال الأطفال عبر الذكاء الاصطناعي

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية