مسلسل جودر 2 الحلقة الأولى، اختفاء داهش في ظروف غامضة

مسلسلات رمضان 2025 ، تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر 2 بشهرزاد التي تقدم الطعام لشهريار بعد أن أعدته بنفسها ولكن الطعام يكون ذا طعم سيئ ويحاول شهريار إرضاءها رغم ذلك لاستكمال حكاية جودر.

وفي الحكاية، يتعافى جودر من إصابته نتيجة محاولته لفك الرصد في منزل عبد الأحد، وهناك يخبره عبد الأحد بأنه مضطر للبقاء لمدة عام كامل قبل أن يتمكن من محاولة فك الرصد مرة أخرى.

يشعر جودر بالإحباط الشديد، حيث كان يأمل في العودة سريعًا إلى أهله وبيته، لكنه يفاجئه لاحقًا، خلال لقاء انفرادي بينهما، بإمكانية إجراء محاولة جديدة لفك الرصد بعد شهر واحد فقط، بدلًا من الانتظار عامًا كاملًا.

ومن أجل تخفيف معاناة جودر، يسمح عبد الأحد له برؤية أهله من خلال البلورة السحرية، كما يرسل جودر رسالة إلى عائلته يخبرهم فيها بأنه سيعود بعد عام.

ويعترض الشمعيين الرسالة، وبعد فك لغزها يشكون في أنها مجرد حيلة من عبد الأحد لإبعادهم عن محاولة فك الرصد.

ويقرر الشمعيين التصرف بسرية بعيدًا عن شواهي، حيث يذهب أحد إخوة شواهي إلى ملك الجن الأزرق ويعقد معه اتفاقًا يضمن لهم السيطرة على جودر وتوجيهه كما يريدون، مقابل تقديم تنازلات من قبل الشمعيين.

في الوقت ذاته، يبدأ الجن الأزرق في اختراق منزل عبد الأحد، حيث يستحوذ على داهش وينفيه إلى مكان ثلجي بعيد، وذلك بعد أن حاول داهش عدة مرات لفت أنظار جودر من خلال نافذة غرفته في منزل عبد الأحد، ويختفي داهش فجأة، وحين يحاول جودر استدعاءه، دون جدوى.

ومع تطور الأحداث، تصل إلى شروق رسالة تخبرها بعودة جودر بعد سنة فتشعر بالإحباط حيث كانت تتمنى أن يلتقي جودر بابنه ويراه لأول مرة، كما يجد عبد الأحد نفسه في اختبار قاسي يواجه فيه اختيار الشرك بالله للحصول على السيطرة والقوة.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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