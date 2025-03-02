الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

معسكر تونسي للهلال استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

أعلن نادي الهلال السوداني إقامة معسكر استعداد في تونس قبل التوجه إلى القاهرة للقاء الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الهلال إقامة معسكر خارجي في تونس، بداية من 9 مارس الجاري، بعدما عقد عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بالنادي، اجتماعا مع لجنة المسابقات بالاتحاد الموريتاني، لتنسيق مباريات الفريق بالدوري المحلي.


ويفقد الهلال، خدمات 10 لاعبين، نظرًا لارتباطهم بخوض معسكر منتخب السودان، ولذلك جرى تأجيل مباراتين للفريق في الدوري الموريتاني.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني


وتقام مباراة الذهاب بين الاهلي والهلال أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته خارج القاهرة.

ووافق الاتحاد الليبي لكرة القدم، علي طلب فريق الهلال السوداني، باستضافة مباراة الفريق مع نظيره النادي الأهلي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024ـ2025 .

وكان نادي الهلال السوداني قد تقدم بطلب للاتحاد الليبي، بإقامة مباراة الفريق أمام الأهلي في الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب شهداء بنينا، وذلك في ظل خوض الهلال مبارياته خارج السودان نظرا للظروف السياسية في البلاد. 

وتم تحديد الموعد الرسمي لمباراة الأهلي والهلال في الإياب في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي في خطابه

 

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قد أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني. 

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

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