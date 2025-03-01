السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى في أول أيام رمضان ويجبر الفلسطينيين على الخروج

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت  المسجد الأقصى وأجبرت  الفلسطينيين على الخروج منه.

 

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى 

ويوم الخميس الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

وخلال شهر الصوم لدى المسلمين يتوافد مئات آلاف الفلسطينيين لأداء الصلاة في الحرم القدسي، ثالث الحرمين الشريفين، ولا سيّما صلاة الجمعة.

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إسرائيل تعلن شروط أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 وضمّتها إليها لاحقا.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يرجّح أن يبدأ السبت إنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".

وفي رمضان الماضي منعت إسرائيل الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.

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المسجد الأقصى قوات الاحتلال القدس

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