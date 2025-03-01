بريطانيا تدعم أوكرانيا بقرض بقيمة 3.2 مليار دولار

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن تقديم قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) إلى أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، وفقا لاتفاق تم توقيعه بين وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز.



ووقع وزيرا مالية البلدين ريتشيل ريفز وسيرغي مارشينكو اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن.

ومن المقرر سداد القرض من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مارشينكو في بيان: "خطوة مهمة أخرى في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بالتعاون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقعنا اتفاقًا بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني للاحتياجات العسكرية. هذه الأموال مضمونة من الأصول الروسية المجمدة. أشكر المملكة المتحدة على محاسبة المعتدي على الحرب".

كان ستارمر قد أكد، السبت، دعم المملكة المتحدة الكامل لأوكرانيا خلال لقائه بالرئيس الأوكراني في لندن.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ستارمر استقبل زيلينسكي بعناق حار وأكد له على تضامن بريطانيا مع أوكرانيا، وسط احتشاد عدد من البريطانيين في خارج داونينج ستريت لتحية زيلينسكي. حيث

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