تقارير تكشف مصدر انفجار منطقة المزة بدمشق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أنه تم سماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق مساء اليوم.

انفجار بالمزة في دمشق

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن الانفجارات في المزة دمشق ناتجة عن قنابل صوتية داخل حي سكني.



وتأتي الانفجارات في ظل وضع متوتر في العاصمة السورية مع استهدافات إسرائيلية متكررة لدمشق ومحيطها.

ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وأكدت التقارير أن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وفي المقابل، قالت "القناة 14" العبرية إن الجيش أغار على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ودمر وسائل قتالية في دمشق

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