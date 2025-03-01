بعنوان: "استقبال شهر رمضان"، انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي بمحافظات الجمهورية

انعقد ملتقى الفكر الإسلامي في أول أيام رمضان، وسط أجواء روحانية وإيمانية مهيبة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تكثيف النشاط العلمي خلال الشهر الكريم، عبر الفعاليات والأنشطة التي تُقام في مساجد مصر بمختلف محافظات الجمهورية، لنشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الإيمانية.

شهر رمضان فرصة نادرة يمنحها الله -تعالى- للإنسان

وأكد العلماء المشاركون في الملتقى أن شهر رمضان فرصة نادرة يمنحها الله -تعالى- للإنسان، فهو نفحة من نفحات الرحمة الإلهية تستوجب التعرض لها، واغتنامها في استئناف حياة إيمانية جديدة، بالإقبال على الطاعات، وصدق التوبة، والإكثار من القربات.

وأشار العلماء إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يبين أهمية اغتنام مواسم الخير، إذ قال: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا"، مؤكدين أن رمضان أعظم هذه النفحات، فهو شهر مضاعفة الأجور، ورفع الدرجات، والعتق من النيران، مما يستوجب الاجتهاد فيه بالعبادة، والتقرب إلى الله بكل عمل صالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.