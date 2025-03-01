مشروبات شتوية دافئة وصحية لمواجهة البرد

مشروبات شتوية دافئة وصحية لمواجهة البرد
مع انخفاض درجات الحرارة وتزايد موجات البرد، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية وفعالة لتدفئة الجسم ومقاومة البرد، وتعتبر المشروبات الدافئة من أفضل الخيارات التي تمنح الشعور بالراحة والدفء، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات لمواجهة البرد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.
الشاي بأنواعه
الشاي الأسود هو مشروب كلاسيكي يشتهر بقدرته على تنشيط الدورة الدموية ورفع درجة حرارة الجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، ويمكن إضافة الحليب أو الليمون لتحسين الطعم.
والشاي الأخضر، غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتقوي جهاز المناعة، كما أنه يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم.
شاي الزنجبيل والقرفة، يعد مزيج مثالي يمنح شعور بالدفء والانتعاش، كما أنه يساعد على تحسين الهضم وتخفيف آلام المفاصل.
القهوة
القهوة هي من المشروبات الشائعة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء بفضل محتواها من الكافيين، الذي ينشط الدورة الدموية ويرفع درجة حرارة الجسم. يمكن إضافة الحليب أو الكريمة لتحسين الطعم.
المشروبات العشبية
يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم، كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان والقيء.
ينما تمنح القرفة الجسم شعورًا بالدفء وتساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
ويحتوي الكركم على مضادات الأكسدة والالتهابات التي تعزز صحة الجهاز المناعي، كما أنه يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتحسين وظائف الكبد.
يعرف الينسون بخصائصه المهدئة والمريحة، ويساعد على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.
ويساعد البابونج على الاسترخاء وتحسين النوم، ويخفف من التوتر والقلق، بينما تقوم الميرمية بالمساعد على تخفيف التهاب الحلق وتحسين الهضم.
مشروبات أخرى
الشوكولاتة الساخنة: مشروب لذيذ يمنحك شعورًا بالدفء والراحة، ويمكن إضافة المارشميلو أو الكريمة المخفوقة لتحسين الطعم.
السحلب: مشروب شتوي دافئ وغني بالعناصر الغذائية، ويتميز بقوامه الكريمي ونكهة القرفة.
عصير التفاح الدافئ بالقرفة: يُعد التفاح مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والألياف، بينما تمنح القرفة نكهة دافئة وفوائد صحية متعددة.
عصير البرتقال والزنجبيل: مزيج منعش وغني بفيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد على مقاومة نزلات البرد.
مشروب التوت البري الدافئ: التوت البري غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
الحليب الذهبي (حليب الكركم): مشروب هندي تقليدي يتميز بفوائده المضادة للالتهابات والمقوية للمناعة.
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