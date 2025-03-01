مشروبات شتوية دافئة وصحية لمواجهة البرد

مع انخفاض درجات الحرارة وتزايد موجات البرد، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية وفعالة لتدفئة الجسم ومقاومة البرد، وتعتبر المشروبات الدافئة من أفضل الخيارات التي تمنح الشعور بالراحة والدفء، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات لمواجهة البرد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الشاي بأنواعه

الشاي الأسود هو مشروب كلاسيكي يشتهر بقدرته على تنشيط الدورة الدموية ورفع درجة حرارة الجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، ويمكن إضافة الحليب أو الليمون لتحسين الطعم.

والشاي الأخضر، غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتقوي جهاز المناعة، كما أنه يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الهضم.

شاي الزنجبيل والقرفة، يعد مزيج مثالي يمنح شعور بالدفء والانتعاش، كما أنه يساعد على تحسين الهضم وتخفيف آلام المفاصل.

القهوة

القهوة هي من المشروبات الشائعة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء بفضل محتواها من الكافيين، الذي ينشط الدورة الدموية ويرفع درجة حرارة الجسم. يمكن إضافة الحليب أو الكريمة لتحسين الطعم.

المشروبات العشبية

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم، كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان والقيء.

ينما تمنح القرفة الجسم شعورًا بالدفء وتساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

ويحتوي الكركم على مضادات الأكسدة والالتهابات التي تعزز صحة الجهاز المناعي، كما أنه يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتحسين وظائف الكبد.

يعرف الينسون بخصائصه المهدئة والمريحة، ويساعد على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

ويساعد البابونج على الاسترخاء وتحسين النوم، ويخفف من التوتر والقلق، بينما تقوم الميرمية بالمساعد على تخفيف التهاب الحلق وتحسين الهضم.

مشروبات أخرى

الشوكولاتة الساخنة: مشروب لذيذ يمنحك شعورًا بالدفء والراحة، ويمكن إضافة المارشميلو أو الكريمة المخفوقة لتحسين الطعم.

السحلب: مشروب شتوي دافئ وغني بالعناصر الغذائية، ويتميز بقوامه الكريمي ونكهة القرفة.

عصير التفاح الدافئ بالقرفة: يُعد التفاح مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والألياف، بينما تمنح القرفة نكهة دافئة وفوائد صحية متعددة.

عصير البرتقال والزنجبيل: مزيج منعش وغني بفيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد على مقاومة نزلات البرد.

مشروب التوت البري الدافئ: التوت البري غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

الحليب الذهبي (حليب الكركم): مشروب هندي تقليدي يتميز بفوائده المضادة للالتهابات والمقوية للمناعة.

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